Tokyo 2020, alle Olimpiadi andranno in scena gli ologrammi

15 Luglio 2021 – 9:05

(Foto: Discovery+)Per accompagnare al meglio le dirette di tutte le gare delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, Discovery (che quest’anno ha l’esclusiva internazionale dell’intero evento) ha presentato le innovazioni della tecnologia Cube che teletrasporta virtualmente gli atleti nello studio per ancora più immersività e coinvolgimento. Allo stesso tempo, aggiunge nuovi strumenti e capacità di analisi grafica delle performance in gara per mostrare in modo più chiaro e analitico ogni dettaglio.

In un mondo in cui il distanziamento sociale è diventato parte profonda della quotidianità, è impossibile immaginare giornalisti accalcati alla ricerca di una dichiarazione a caldo di un atleta alle prossime Olimpiadi 2020 di Tokyo, dove invece si prenderanno tutte le massime precauzioni. Grazie a Discovery+, però, i protagonisti dei prossimi Giochi si troveranno vis-a-vis con gli intervistatori, proprio come se fossero nella stessa stanza.

La tecnologia Cube

Il merito è della tecnologia Cube – già vista con la sua prima versione alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e dei passati tornei tennistici del Grande Slam – che annulla le distanze sfruttando green screen e soprattutto il set virtuale con videocamere in grado di muoversi nell’ambiente digitale per la massima immersività e realismo.

Lo studio multi-location allestito per Tokyo 2020 includerà fino a sette diverse ambientazioni in tempo reale e lascerà agli spettatori la possibilità di scegliere le inquadrature tramite il software 3D Zoom sviluppato ad hoc.

(Foto: Discovery+)Oltre a portare gli atleti virtualmente in studio, il Cube sarà anche il punto di riferimento per rivivere nel dettaglio le gare appena concluse e analizzare le performance grazie a nuovi strumenti. Durante la dimostrazione, l’ex-olimpico di salto in lungo di Londra 2012, Greg Rutherford, ha scandagliato proprio il suo stesso salto vincente: “Ho potuto verificare chiaramente come la mia penultima falcata – cruciale nel salto in lungo – fosse molto più lunga di quanto avrebbe dovuto essere dal punto di vista tecnico; e ho fatto un “clutch jump” che avrebbe potuto essere potenzialmente disastroso, poiché in precedenza mi ero rotto il tendine del ginocchio proprio a causa di questa posizione di salto”.

Come vedere le Olimpiadi

Discovery+ trasmetterà tutto il programma delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con oltre 3000 ore live dal 23 luglio all’8 agosto con fino a 30 canali in contemporanea per coprire in modo integrale tutti e 339 gli eventi di 48 discipline. Sarà dato grande spazio alla spedizione azzurra con interviste, approfondimenti e focus sulle gare delle atlete e atleti italiani. La Rai si limiterà a 200 ore (ma non su RaiPlay in streaming), mentre Dazn alle sintesi tramite Eurosport 1 e 2 Hd.

