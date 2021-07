Monitor LG ultrawide: anche lo SCONTO è ULTRA

15 July 2021 – 16:06

I monitor ultrawide LG 29WN600 e LG 34WN650 da 29 e 34 pollici, con pannelli IPS 21:9, sono proposti oggi in forte sconto su Amazon.

The post Monitor LG ultrawide: anche lo SCONTO è ULTRA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico