La Farnesina ha emesso una nota sui viaggi all’estero a rischio per la variante delta

15 Luglio 2021 – 18:04

Viaggiatori in attesa di partire dalla Stazione centrale di Milano (foto: Marco Passaro)Il diffondersi della variante delta del coronavirus sta portando a un nuovo aumento dei contagi in tutta Europa, nonostante il progredire della campagna vaccinale e dell’entrata a regime del green pass – la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività da un test per il Covid-19. Per questo, nel pieno della stagione turistica, il ministero degli Esteri ha pubblicato un nuovo avviso invitando cittadine e cittadini italiani alla massima cautela e avvertendoli di seguire alla lettera le disposizioni delle autorità locali in caso di permanenza all’estero.

“Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni” si legge sul sito della Farnesina “devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario”. La cittadinanza è quindi invitata a pianificare ogni viaggio con la “massima attenzione”, contemplando la possibilità di dover trascorrere periodi di quarantena all’estero, in caso di tampone positivo, e dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra il contagio da coronavirus.

Inoltre, il comunicato ricorda che, in caso di tampone positivo, non è possibile viaggiare su mezzi pubblici e commerciali e che si è soggetti alle norme sanitarie previste dal paese in cui ci si trova. Queste disposizioni riguardano anche eventuali “contatti” con soggetti positivi, quindi l’obbligo di tampone per verificare lo stato di salute e le quarantene preventive possono essere imposte anche a chi è stato semplicemente “esposto” al rischio di contagio, ma non ha ancora accertato la sua positività. “A tutela della salute pubblica” conclude l’avviso del ministero degli Esteri, chi si è trovato a contatto con persone positive o è risultato positivo a un test anti Covid-19, potrà “far rientro in Italia” solamente “al termine del periodo di isolamento previsto”.

