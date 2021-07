Invalsi, la didattica a distanza penalizza i più poveri

15 Luglio 2021 – 9:04

(foto: Getty Images)Dopo un anno di didattica a distanza cresce la quota di studenti delle secondarie di primo grado che non raggiungono livelli accettabili in italiano (dal 34% del 2019 al 39% del 2021) e in matematica (dal 39 al 44%). E, quel che è peggio, ad essere maggiormente colpiti sono i giovani in condizioni socio-economico svantaggiate, con buona pace del ruolo di ascensore sociale che dovrebbe avere la scuola.

A scattare la fotografia del fallimento del sistema scolastico italiano alla prova della pandemia sono i risultati delle prove Invalsi, effettuati dopo la pausa forzata del 2020. Ad essere coinvolti sono stati 1,1 milioni di studenti della primaria (classi seconde e quinte): 530mila dell’ultimo anno della secondaria di primo grado e 475mila alunni che hanno sostenuto l’esame di maturità durante le scorse settimane.

Al di là del passo indietro rispetto ai risultati, emerge poi una correlazione tra i punteggi ottenuti e la il reddito delle famiglie degli studenti. Mettendo a parametro infatti i risultati delle prove Invalsi sulla base dell’Escs, ovvero dell’indicatore della situazione socio-economica degli studenti, emerge come i più poveri (quelli con un indicatore basso o medio basso) siano quelli che ottengono anche un risultato peggiore nelle prove Invalsi.

I filtri nella parte bassa consentono di selezionare il grado scolastico e la materia. Le prove hanno riguardato l’italiano, la matematica, l’ascolto e la lettura in inglese.

Un ulteriore tema trattato all’interno del rapporto riguarda la dispersione scolastica implicita. Un indicatore che misura la percentuale di studenti che, pur avendo completato il ciclo di studi, non hanno acquisito le competenze di base. Questi i risultati:

Come si può apprezzare dal grafico, il fenomeno ha visto un incremento nel 2021. Un aumento che ha interessato in misura maggiore gli studenti che provengono da un contesto socio-economico più difficile, come si diceva. A pagare il prezzo più alto delle modalità con le quali la scuola ha risposto alla pandemia sono stati insomma gli studenti più poveri. Quelli, cioè, che più di tutti hanno bisogno di un’istruzione per farsi strada nella vita.

