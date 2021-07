Il ritorno della musica emo: la sottocultura degli anni ’90 è di tendenza

15 Luglio 2021 – 9:05

Negli anni ’90 e all’inizio dei 2000 la sottocultura emo si è diffusa in tutto il mondo. Musica pop-punk, abiti neri, capelli con ciocche colorate e una ostentata propensione alla tristezza erano le caratteristiche di questo trend popolare fra gli adolescenti. A distanza di decenni, oggi i cosiddetti emo stanno tornando di moda: merito di cantanti e dei social che hanno riscoperto il genere e i look associati. Sulla scia di un revival che ha preso piede negli Stati Uniti, anche in Italia la sottocultura emo è in voga fra gli appartanenti alla Generazione Z. Un cambiamento rispetto agli inizi, quando essere associati a questo movimento era reputato pericoloso dagli adulti.

La nascita della musica emo

A partire dalla prima metà degli anni ’90 la scena indipendente musicale americana ha iniziato a trovare un insperato successo mainstream. Band come Fugazi, Weezer e Jimmy Eat World si sono fatte notare grazie a un rock crudo – o una sorta di punk rallentato – che, unito a dei testi malinconici, li ha portati in classifica. Sono state proprio le strofe emotive a far guadagnare al genere il nome di emotional punk, poi accorciato in emo. A lanciarlo definitivamente a livello mondiale sono stati i gruppi arrivati qualche anno dopo, con sonorità vicine al pop: My Chemical Romance, Blink 182, Fall Out Boys e New Found Glory fra gli altri. A caratterizzare queste band era soprattutto il look: orecchini, pettinature con frange, smalti e outfit total black sono diventati il marchio di fabbrica di questi artisti e dei loro fan. La sottocultura emo è stata così importata in Italia da Finley, Dari, Lost e varie formazioni che hanno provato a replicare il successo anche nelle nostre charts. Il momento all’apice è stato breve, ma l’impatto sugli adolescenti di quegli anni è stato notevole. Va ricordato come i continui riferimenti al dolore e alle difficoltà dell’adolescenza decantate dagli emo hanno suscitato preoccupazione negli adulti del medesimo periodo: la paura che tutti i seguaci praticassero autolesionismo può dirsi oggi esagerata e vittima dell’incomprensione verso le mode giovanili, proprio come oggi capita spesso con TikTok e le challenge sui social media. E a distanza di 20 anni, adesso quello stile riappare fra i profili online.

https://www.youtube.com/watch?v=ssJy-ESJecE&ab_channel=FinleyVEVO

Il revival della moda emo

I brani degli anni 2000 sono ora popolari su TikTok: l’app più usata dagli adolescenti è colma di video di utenti che ballano sulle note dei gruppi emo del passato. Gli hashtag Emogirl e Emohair hanno rispettivamente 425 e 82 milioni di views. Le parodie sono presenti, ma rappresentano una minoranza fra i molti filmati che abbracciano il trend del passato. Fra le cosiddette e-girl, ovvero le influencer più seguite della piattaforma cinese, si affaccia lo stile alternativo. Merito anche dell’industria musicale americana che ha spinto sul revival. Il rapper chitarrista Machine Gun Kelly negli ultimi due anni ha modificato look e melodie, lasciando l’hip hop per avvicinarsi al rock in stile emo. Il cambiamento l’ha reso diverso dagli altri artisti e gli ha donato maggiore fama: in questo modo ha scalato le classifiche americane. Fra i cantanti della nuova corrente anche LilHuddy, 11 milioni di followers su Instagram, e una carriera in ascesa per merito di singoli punkeggianti e outfit dark. La cantante del momento Olivia Rodrigo ha twittato di sentirsi in realtà un’emo dopo essere stata paragonata a Taylor Swift; nei magazine statunitensi non si sono fatte attendere le analisi del trend. In seguito all’inattesa rinascita negli Usa, il revival è giunto anche in Italia.

La riscoperta dell’emo in Italia passa dalla musica. GionnyScandal – pseudonimo di Gionata Ruggieri, 207 milioni di views in totale su YouTube –, dopo essersi fatto conoscere come rapper, è tornato alla ribalta con un album da lui stesso definito emo. Nel video Desirèe i riferimenti alla sottocultura nata negli Stati Uniti sono presenti in ogni sequenza. Il giovane cantante Neo13 – 440 mila views per il video Giovan8 Goth – e il trio Theø x Plant x Fiks uniscono sonorità rap a un look inequivocabilmente emo a testi in italiano. Il loro successo è certificato dagli ascolti e dal crescente numero di visualizzazioni e fan.



Pur se con una musica diversa e più vicina a quella di maggior gradimento fra la Generazione Z, ovvero la trap, questi artisti stanno contribuendo al revival emopunk. Chi c’era in quegli anni potrà sorridere nel ritrovare sui social una moda dei ’90, e nemmeno quella più considerata. Per fortuna, la preoccupazione delle origini non appare presente questa volta; d’altronde sembra si tratti solo di una moda passeggera in attesa che il prossimo hashtag di riferimento catturi le attenzioni dei giovani utenti. Una lezione, forse, anche per coloro che criticavano i giovani dei ’90.

