Facebook ha stanziato un miliardo di dollari per i suoi creator fino al 2022

15 July 2021 – 17:07

(foto: Pixabay)Facebook punta forte sui creator e per attirarne di nuovi Mark Zuckerberg è pronto a mettere sul piatto molti soldi. Il Ceo di Facebook ha annunciato che la sua azienda investirà 1 miliardo di dollari per il prossimo anno e mezzo per pagare i creatori di contenuti sui suoi social network.

L’accesso al fondo e quindi a questo denaro è possibile per i creatori solo su invito per ora. Sembra però che nuove opzioni monetizzare i propri contenuti saranno annunciate in seguito

Il denaro verrà assegnato ai creatori che utilizzano i prodotti di Facebook in diversi modi. Su Facebook, i creatori possono ottenere un bonus in denaro per la pubblicazione di annunci sui loro video o per raggiungere determinati traguardi durante i livestream. Su Instagram, i creatori possono essere pagati per abilitare gli annunci sui loro video Igtv, ricevere mance nelle live o per creare video popolari su Reels.

Il creatore di Facebook ha scritto in un post che iniziativa ha lo scopo di dare vita alle “migliori piattaforme per milioni di creatori per guadagnarsi da vivere”. Zuckerberg ha dichiarato poi che Facebook prevede di lanciare nuovi programmi bonus entro la fine dell’anno che pagheranno i creatori per aver raggiunto traguardi specifici.

La società ha affermato anche che prevede di lanciare spazi dedicati all’interno dell’app di Instagram quest’estate e dell’app Facebook in autunno dove i creatori possono conoscere i bonus a cui possono aspirare. Tra i prossimi programmi bonus c’è un Reels Summer Bonus che verrà lanciato nelle prossime settimane e pagherà gli utenti americani per contenuti Reels per Instagram.

Negli ultimi mesi, Facebook ha lanciato nuove iniziative per pagare i creatori come tattica per attirare gli utenti dei social media più influenti sui suoi servizi.

A giugno, la società ha annunciato che non avrebbe richiesto una percentuale sui contenuti a pagamento prodotti dai creator almeno fino al 2023. Ad aprile, Facebook ha annunciato una serie di nuovi modi per i creatori per fare soldi attraverso Instagram. Tra questi c’è la possibilità per gli utenti di guadagnare denaro tramite le affiliazioni per prodotti venduti da altre aziende sulla piattaforma.

