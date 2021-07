Dunque abbiamo ancor bisogno di mascherine?

15 July 2021 – 13:29

I dati ci dicono che anche in Italia il ritmo dei contagi è tornato a crescere, sia pur ancora con numeri relativamente bassi: attenzione e cautela.

