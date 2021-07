Chrome 94 utilizzerà la HTTPS-First Mode

15 Luglio 2021 – 13:49

Chrome 94 includerà la funzionalità HTTPS-First Mode che permetterà di caricare prima le pagine HTTPS, mostrando un avviso per quelle HTTP.

