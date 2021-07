Blue Origin annuncia il nome del quarto passeggero

15 Luglio 2021 – 19:50

Il quarto passeggero di New Shepard è il 18enne olandese Oliver Daemen che ha preso il posto del vincitore dell’asta di giugno.

Fonte: Punto Informatico