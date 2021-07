La bici elettrica pieghevole con 130 km di autonomia

14 Luglio 2021 – 18:04

Le biciclette pieghevoli a pedalata assistita stanno riscuotendo consensi crescenti per il mix di comodità e praticità che garantiscono nel muoversi in città. Tra i tanti modelli, in rampa di lancio c’è l’ultimo presentato da Fiido, brand cinese noto già per l’ebike D11, che con una campagna di crowdfunding ha raccolto quasi 900.000 euro. La cifra sarà probabilmente superata con la Fiido X, proposta su Indiegogo a circa 935 euro (più spese di spedizione, programmate dal prossimo settembre), oppure nella versione Lite al prezzo di 765 euro. Ma cosa ha di interessante, tanto da accumulare oltre 500mila euro in pochi giorni dall’avvio della nuova campagna di raccolta fondi?

In primo luogo la bicicletta ha un telaio realizzato in lega di magnesio, così da unire leggerezza e resistenza. Il design riprende quello della D11 ma stavolta riesce a camuffare gran parte della saldature, così come ridotti sono i fili, prima fin troppo evidenti. Di nuovo c’è una piccolissima tastiera sul posteriore, che consente di bloccare e sbloccare la bici inserendo l’apposito codice, rivelandosi cioè un deterrente contro eventuali malintenzionati (perché senza codice l’ebike non va). Sul manubrio c’è il consueto mini display per monitorare le informazioni base (come velocità e livello di autonomia), mentre la batteria da 417,6 Wh dal peso di 17,5 kg è rimovibile e l’autonomia si aggira intorno ai 130 chilometri (il modello Lite arriva a circa 60 chilometri), per quanto poi la cifra dipenda dall’utilizzo della stessa bici, dalla frequenza con cui si ricorre alla pedalata assistita e dai percorsi che si affrontano.

Dotata di ruote da 20 pollici e motore con una coppia di 40 Nm per toccare i 25 km/h inserito sul mozzo posteriore, Fiido X conterà nei prossimi mesi anche su un’applicazione per dispositivi mobili che permetterà di tenere sotto controllo il mezzo da remoto.

The post La bici elettrica pieghevole con 130 km di autonomia appeared first on Wired.

Fonte: Wired