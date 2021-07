Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale

14 July 2021 – 14:49

(Foto: Andre Borges/NurPhoto via Getty Images)Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile con posizioni di estrema destra, è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale militare di Brasilia, la capitale del paese, nella mattina di mercoledì 14 luglio. Secondo il media brasiliano O Globo, Bolsonaro avrebbe accusato forti dolori addominali e da giorni avrebbe lamentato un singhiozzo persistente.

Il governo brasiliano, in una nota ufficiale riportata da Globo, ha dichiarato che il presidente è stato ricoverato per indagare le cause del singhiozzo e che dovrebbe restare sotto osservazione tra le 24 e le 48 ore. Le condizioni di salute del capo di stato gli hanno dato diversi problemi durante il suo mandato, dopo essere stato accoltellato e ferito all’intestino durante la campagna elettorale del 2018 e aver contratto il Covid-19 lo scorso anno.

Negli ultimi anni, il presidente del Brasile è stato più volte al centro della cronaca internazionale, prevalentemente a causa della sua gestione negazionista della pandemia da coronavirus, della sua condivisione di vedute con Donald Trump e delle politiche che hanno portato al taglio del 40% dei fondi per la protezione della foresta pluviale Amazzonica, con il conseguente aumento di incendi e disboscamenti illegali.

Attualmente, la situazione pandemica nel grande stato sudamericano sembra ancora fuori controllo, con picchi di mortalità che superano i 3000 decessi al giorno e oltre 100 mila contagi ogni 24 ore. Dall’inizio della pandemia i morti hanno superato il mezzo milione di unità, mentre i contagi totali sono più di 17 milioni. Inoltre, a marzo, il Brasile ha cambiato il suo quarto ministro della salute, accusato di corruzione nell’acquisto dei vaccini, e tra giugno e luglio decine di migliaia di persone sono scese in strada chiedendo le dimissioni di Bolsonaro, per la sua gestione della pandemia e perché coinvolto dalle accuse di corruzione che hanno costretto il ministro alle dimissioni. La corte suprema brasiliana ha infatti aperto un’indagine nei confronti del presidente per il suo ruolo nello scandalo dell’acquisto dei vaccini

The post Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale appeared first on Wired.

Fonte: Wired