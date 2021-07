Il nuovo Battery Pack di Apple dimostra che iPhone 12 ha la carica inversa

14 Luglio 2021 – 15:44

(Foto: Apple)Con una disponibilità a sorpresa senza troppi clamori, Apple ha aggiunto in catalogo MagSafe Battery Pack che si aggancia sul retro degli iPhone 12 grazie al sistema magnetico che può anche garantire il passaggio di energia senza fili. A differenza di accessori di terze parti già presenti da mesi, l’accessorio ufficiale con il marchio della mela morsicata ha una prerogativa interessante: dimostra la presenza della ricarica inversa sull’ultimo melafonino presentato.

La ricarica inversa consente di trasferire un po’ di energia appoggiando un dispositivo come cuffie o smartwatch sullo smartphone, come già avviene su numerosi modelli di Samsung, Oppo, Xiaomi e altri. Ci sono probabilità che iPhone 13 offra la funzione nativamente, ma anche il “vecchio” iPhone 12 è in grado di supportarla, seppur solo con il nuovo MagSafe Battery Pack.

Come funziona? Tutto sta nell’opzione di ricarica simultanea sia dello smartphone sia del battery pack. Sul sito Apple viene specificato che si può collegare uno o l’altro via lightning e a entrambi verrà fatto il pieno, dunque non solo dall’accessorio a iPhone 12, ma anche viceversa. Qualcosa di molto utile se per esempio si è collegato lo smartphone al Mac per trasferire foto oppure all’auto per sfruttare CarPlay. Altra possibile applicazione di MagSafe Battery Pack è quella di fare le veci del caricatore MagSafe standard, dunque, col vantaggio che oltre a ricaricare iPhone 12 si fa anche il pieno alla batteria di riserva.

(Foto: Apple)Tutto molto bello, ma quanto è davvero potente MagSafe Battery Pack, che si può ordinare da oggi a 109 euro senza caricatore in scatola? Applicandolo sul retro di iPhone 12 farà il pieno a 5 watt quindi in modo molto lento. Considerando che 1460 mAh di capacità e 7,62 volt per una capacità totale pari a 11.13 Wh è verosimile immaginare che possa allungare di qualche ora la normale vita di un iPhone 12, piuttosto improbabile che possa reggere uno 0-100%, nemmeno su iPhone 12 Mini. Insomma, è un ristoratore della carica persa durante il normale uso, che può aiutare ad arrivare alla fine di una giornata impegnativa.

