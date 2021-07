Lo smartwatch Tag Heuer dedicato a Super Mario

13 Luglio 2021 – 18:04

(Foto: Tag Heuer)Primo frutto di una collaborazione che dovrebbe regalare altre chicche, lo smartwatch Tag Heuer X Super Mario Limited Edition è una versione speciale del noto orologio intelligente di lusso Connected con una personalizzazione che celebra il simbolo Nintendo. Sarà prodotto in soli 200 esemplari che diventeranno pezzi da collezione tra gli appassionati.

Ideale prosecuzione dei festeggiamenti per il 35esimo compleanno di Super Mario – caduto l’anno scorso – lo smartwatch di lusso Tag Heuer si presenta con una confezione rossa di classe e punta forte su materiali pregiati e soluzioni software molto interessanti per stimolare l’utente a rimanere in forma. L’idea alla base è quella del cosiddetto gamification delle ricompense: Mario dà il buongiorno con un saluto al mattino e da quel momento si parte verso una sorta di avventura quotidiana basata sul numero di passi completati.

A ogni tappa – 25%, 50%, 75% e 100% – dell’obiettivo giornaliero prefissato, Mario si esibisce in un’animazione proprio come se si muovesse all’interno di un livello. La barra dei progressi segue la circonferenza del quadrante, con i traguardi intermedi caratterizzati da icone ben note come il Super Fungo che fa crescere Mario a ore tre, il Tubo per viaggiare velocemente a ore sei, la Super Stella che lo rende invincibile a ore nove e l’asta della bandiera di fine livello a ore 12. L’idea è ispirata agli easter egg, le piccole sorprese nascoste all’interno dei videogiochi alle quale accedere completando determinate azioni.

(Foto: Tag Heuer)Ci sono quattro quadranti digitali come quello retrò e pixellato (Timekeeping) che omaggia la prima versione di Super Mario Bros. del 1985 e differenze a livello costruttivo rispetto al modello Connected come la sfumatura rossa per le tacche della lunetta e i pulsanti e il logo M sulla corona. Due i cinturini intercambiabili in confezione: uno in pelle nera su un caucciù rosso e uno sportivo in caucciù rosso traforato. L’hardware conta su gps, impermeabilità fino a 5 atmosfere, batteria da 430 mAh e cardiofrequenzimetro.

Si potrà acquistare uno dei 2000 esemplari dello smartwatch Tag Heuer X Super Mario Limited Edition dal 15 luglio prossimo presso le boutique Tag Heuer selezionate oltre che sul sito ufficiale. Il prezzo americano è di 2150 dollari, quello europeo dovrebbe mantenere il rapporto dollaro = euro dunque posizionarsi a circa 2000 euro.

