LeBron James sbarca su Fortnite

13 Luglio 2021 – 12:04

(Foto: Epic Games)LeBron James è il nuovo fuoriclasse sportivo a meritarsi una skin (anzi, due) su Fortnite: la star dei LA Lakers debutterà ufficialmente il prossimo mercoledì 15 luglio alle 02:00 ora italiana nello store, giusto in tempo per promuovere sia l’uscita del nuovo capitolo di Space Jam che lo vede protagonista sia il nuovo paio di Nike a lui dedicate.

Con il claim “Il re è tornato”, Epic Games ha annunciato dunque la prossima disponibilità di due costumi con tre diverse opzioni. La prima riguarda la skin ispirata al film Space Jam: New Legends che uscirà nelle sale cinematografiche americane domani 14 luglio (da noi il 23 settembre) con LeBron che prende il testimone da Michael Jordan per unirsi al team Looney Tunes per sconfiggere i cloni computerizzati della Goon Squad; due gli abiti nel pacchetto ovvero la divisa Tune Squad e quella Martedì Taco con dorso decorativo Zaino supremo.



La seconda opzione è quella che si ispira a LeBron James fuori dal campo con un costume e un un dorso decorativo più austeri e eleganti con occhiali da sole facoltativi. La terza opzione, infine, è un bundle con tutti i costumi, i dorsi e gli oggetti come il piccone “Il leone”, il deltaplano “Apertura alare” e il tipico festeggiamento di LeBron a zittire gli avversari più la schermata di caricamento Nobiltà in campo.

(Foto: Epic Games)Saranno tre anche le scarpe Nike LeBron 19 parte del bundle oppure acquistabili singolarmente sul negozio oggetti, seguendo lo stesso stile delle skin. Le nuove calzature sportive del brand americano debutteranno nei negozi questo mese sfruttando come traino sia il film sia naturalmente anche Fortnite.

L’ultimo fuoriclasse a meritarsi una skin su Fortnite è stato il calciatore brasiliano Neymar Jr. del Psg: ecco una carrellata dei costumi più strani mai apparsi sul popolare videogame di Epic Games al centro peraltro di una disputa legale con Apple.

