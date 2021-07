King of Spies è la nuova graphic novel di Mark Millar per Netflix

13 July 2021 – 11:15

Continua il sodalizio fra Netflix e l’apprezzato autore di fumetti Mark Millar. Nell’estate 2017, infatti, la piattaforma di streaming ha acquisito Millarword, la sua casa editrice, in modo da aver un bacino di storie da trasformare in serie. Il primo esperimento, Jupiter’s Legacy, non ha avuto però il successo sperato. Eppure, la società di Los Gatos è convinta a voler continuare su questa strada: nelle ultime ore ha annunciato un nuovo progetto che porta il titolo di King of Spies. Si tratta di una graphic novel che porta, appunto, la firma di Millar, ma che sarà disegnata da un gruppo di artisti scelti all’interno della comunità del fumetto e fungerà da traduzione visiva della serie omonima prodotta dalla stessa Netflix.

King of Spies racconta di una delle più infallibili spie britanniche che deve affrontare il suo nemico più grande e definitivo: la morte. Diagnosticatogli un tumore al cervello che gli lascia appena sei mesi di vita, sir Roland King ripensa alle missioni passate e mentre guarda al presente non vede altro che odio, corruzione e avidità a ogni livello, fra sistemi dispotici e ingiustizie sociali. Decide, allora, di dedicare il poco tempo che gli è rimasto per fare la differenza e, sfruttando i segreti e l’esperienza che custodisce, andare ad attaccare le vare minacce del pianeta. “Il mondo delle spie è stato parecchio buono con noi con la saga di Kingsman: dovevamo ritornare con qualcosa di speciale”, ha detto lo stesso Millar. “Questo è il progetto giusto. Incredibilmente violento ed emotivo, ma anche molto divertente”.

La pubblicazione della graphic novel avverrà prossimamente, con tutta probabilità in contemporanea con la diffusione della serie su Netflix. Nel frattempo Millar sta lavorando anche a diversi adattamenti: dopo la cancellazione di Jupiter’s Legacy, è stato annunciato che ci sarà una serie live-action spin-off intitolata Supercrooks, mentre si è recuperato il progetto originale di trarre una versione a episodi da una delle opere più acclamate di Millarword, The Magic Order.

