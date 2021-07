Il teaser trailer di Red, il nuovo film Pixar

13 Luglio 2021 – 18:04

Ricordate Bao, commovente e per certi versi golosissimo corto animato che ha vinto il premio Oscar nel 2018? La sua creatrice, la regista canadese di origini cinesi Domee Shi, è pronta a firmare una nuova opera animata che affonda le radici nella cultura asiatica: si tratta di Red (in originale Turning Red), prossimo lavoro Pixar di cui è stato svelato nelle scorse ore il teaser trailer. Sulle note di Larger Than Life dei mitici Backstreet Boys, vediamo un’ampia anticipazione in cui viene presentata la protagonista della pellicola.

Mei Lee è all’apparenza una tredicenne come le altre, la quale però nasconde un segreto inconfessabile: quando si emoziona troppo, e in particolare quando prova estremo imbarazzo, lei diventa letteralmente rossa. Nel senso che si trasforma in un panda rosso gigante. Questo le accade in particolare se a metterla a disagio è la madre Ming, donna protettiva, autoritaria, che non si allontana mai troppo dalla figlia. Così, nel teaser trailer, scopriamo come a scatenare l’ingombrante trasformazione di Mei Lee in classe è proprio il palesarsi della mamma nel cortile della scuola, goffamente camuffata dietro un albero.

L’unica speranza per Mei Lee di ritrovare la calma e tornare a sembianze umane è quella di ripararsi dal mondo esterno e cercare di riconquistare una pace zen. Anche se non ci sono al momento ulteriori dettagli sulla trama, Red offrirà di sicuro ulteriori spunti a partire da questa trasformazione, catapultando la ragazzina protagonista in un’avventura che le confermerà l’assunto da cui parte l’intera vicenda: crescere è un’impresa. Dopo il recente successo di Luca, il 25esimo titolo di casa Pixar debutterà nelle sale di tutto il mondo a marzo 2022.

