Google ed editori: multa da 500 milioni in Francia

13 Luglio 2021 – 19:49

L’Autorité de la Concurrence ha imposto a Google il pagamento di una sanzione da mezzo miliardo e l’obbligo di sottoporre nuove proposte agli editori.

