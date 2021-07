Fisco, tutto pronto per la precompilata IVA

13 July 2021 – 7:30

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato il prossimo approdo alla Precompilata IVA, ennesimo passo verso un Fisco più automatico, semplice e digitale.

