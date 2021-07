Documenti e dispositivi al sicuro anche in acqua col marsupio Cressi

13 Luglio 2021 – 19:49

Su Amazon puoi acquistare un ottimo marsupio impermeabile di Cressi, ideale per proteggere i dispositivi elettronici e i documenti dall’acqua.

The post Documenti e dispositivi al sicuro anche in acqua col marsupio Cressi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico