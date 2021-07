A Dubai ha aperto la piscina più profonda del mondo

13 Luglio 2021 – 12:04

(Foto: FB Deep Dive Dubai)Con i suoi 60,02 metri, a Dubai ha inaugurato la piscina per immersioni più profonda al mondo, Deep Dive Dubai. Un abisso da Guinness dei primati che strappa il titolo a Deepspot, in Polonia, che ha sorpreso tutti con i suoi 45,47 metri quando ha aperto circa otto mesi fa. Ora il paradiso dei sub si sposta negli Emirati Arabi Uniti con una struttura che lascia, letteralmente, senza fiato. Tra le altre cose, comprende una città abbandonata, cinquantasei telecamere per le riprese subacquee e giochi come il calcetto (anche questi sott’acqua).

Deep Dive Dubai è riempita con 14 milioni di litri di acqua dolce, pari al il volume di sei piscine olimpioniche, ha una temperatura di 30°C ed è almeno quattro volte più grande di qualsiasi altra piscina per immersioni al mondo. Tanto da meritarsi ufficialmente la menzione nei Guinness. Al momento la struttura è utilizzabile solo su invito, ma dovrebbe aprire al pubblico (sia per le discese in apnea, trattenendo il fiato, sia con le bombole) entro la fine dell’anno. Tra i vari record della piscina, c’è anche quello di essere il più grande studio cinematografico subacqueo della regione, perfetto per ospitare set che prevedono scene negli abissi.

Uno dei cavalli di battaglia di Deep Dive Dubai è sicuramente la città sommersa in cui i sub si possono muovere alla scoperta di stanze e scenari diversi, anche grazie ai giochi di luci e audio che vogliono trasformare la discesa in un’esperienza a 360 gradi. La piscina coperta, che è ospitata all’interno di una struttura a forma di ostrica di 1.500 metri quadrati, ha due stanze piene d’aria lungo il percorso di discesa e una camera iperbarica per 12 persone, in caso di emergenza.

