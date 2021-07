Questa copia di Super Mario 64 è stata venduta per un milione e mezzo di dollari

12 Luglio 2021 – 14:29

È la cifra più alta mai sborsata per un videogioco vintage e non solo. Con la transazione che si è conclusa nella giornata di ieri, domenica 11 luglio, il capolavoro Nintendo si è qualificato infatti come il videogioco più costoso di sempre. A far alzare la cifra, oltre alla fama del gioco, c'è lo stato di conservazione della copia.

Fonte: Fanpage Tech