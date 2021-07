Multa per Android Auto: Google presenta ricorso

12 Luglio 2021 – 19:50

Google presenta ricorso contro la multa inflitta dall’AGCM a maggio per non aver consentito l’uso dell’app JuicePass di Enel X su Android Auto.

The post Multa per Android Auto: Google presenta ricorso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico