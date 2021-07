Cos’è, come funziona e quali rischi comporta il voto elettronico?

12 Luglio 2021 – 18:05

Procedure di voto elettronico in Brasile, 2018 (foto: Evaristo Sa/ Getty Images)A partire dalle prossime elezioni politiche, europee o dal prossimo referendum sarà possibile partecipare alla fase di sperimentazione del voto elettronico. Il ministero dell’Interno ha infatti emanato il decreto attuativo che individua le modalità per l’utilizzo del Fondo di sperimentazione dedicato da un milione di euro e le linee guida che regoleranno il suffragio. Il cosiddetto i-voting, cioè la procedura di voto via internet che permette agli aventi diritto di esprimere il proprio voto ovunque si trovino, sarà disponibile per i residenti all’estero, per studenti e lavoratori fuorisede e per le persone in condizioni di salute particolari. Si tratta di un’importante novità che potrebbe agevolare la partecipazione elettorale, ma anche essere soggetta a molti rischi e criticità. Nello stesso tempo, mentre sta partendo questa sperimentazione, in Italia è ancora impossibile raccogliere le firme online per i referendum o per presentare un partito alle elezioni. In questo caso è ancora necessario dotarsi di banchetto e fogli, per la raccolta dei dati e degli autografi.

Chi potrà votare tramite i-voting?

La nuova modalità di voto riguarderà almeno 7,5 milioni di cittadine e cittadini, di cui 4,5 residenti all’estero e 3 milioni di fuorisede. Inoltre, avranno diritto al voto elettronico le persone con disabilità e con esigenze sanitarie particolari e chiunque, “per motivi di lavoro, studio o cure mediche”, si trovi in una regione diversa da quella del comune in cui è iscritto o iscritta alle liste elettorali.

Come si può votare?

Il voto elettronico può essere espresso attraverso computer, tablet o smartphone di proprietà dell’elettore o dell’elettrice, oppure nelle postazioni messe a disposizione dagli Uffici elettorali più vicini. Il voto sarà espresso tramite una web application alla quale è possibile accedere da qualsiasi dispositivo connesso a internet, tramite la propria identità digitale.

Chi gestisce e controlla la piattaforma digitale per il voto elettronico?

Il sistema di voto elettronico verrà gestito esclusivamente da personale autorizzato dal ministero dell’Interno, mentre l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) e le Autorità per la sicurezza cibernetica nazionale ne verificheranno lo sviluppo, i requisiti tecnici e il corretto funzionamento prima di ogni tornata elettorale.

Chi è il titolare dei dati personali comunicati dai cittadini?

Il ministero dell’Interno è il solo titolare del trattamento dei dati personali.

I rischi per la sicurezza e per la validità del processo elettorale

Se da un lato il voto elettronico può essere considerato uno strumento per rendere le elezioni più veloci, economiche e sicure, dall’altro potrebbe rivelarsi un sistema meno efficiente e sicuro di quello tradizionale. Per esempio, in caso di brogli, con un voto elettronico completamente centralizzato potrebbe essere impossibile individuare la sezione in cui è stata commessa un’irregolarità e questo comporterebbe l’annullamento dell’intera elezione, trasformando un singolo broglio in uno strumento per bloccare tutto il processo democratico. Altri pericoli possono riguardare il tentativo di manomissione dei risultati da parte di altri stati, il furto dei dati personali da parte di criminali informatici o la possibilità di non vedere tutelata l’indipendenza dei votanti, non potendo garantire la condizione di segreto e isolamento della cabina elettorale.

Per assicurare l’efficienza e la sicurezza del voto elettronico, il ministero dovrà quindi garantirne l’anonimato, l’autenticità, la segretezza e verificare che il voto sia stato espresso una sola volta per persona. Inoltre, la piattaforma di voto dovrà essere dotata di elevatissimi standard di sicurezza per proteggere i dati personali degli utenti e prevenire qualsiasi manomissione informatica dei risultati. Tuttavia, eventuali manipolazioni dei software di voto potrebbero essere difficili da individuare e, come successo in Russia nel 2019, le piattaforme potrebbero essere violate facilmente se non provviste di sistemi di cifratura all’avanguardia.

Prima fase: la simulazione

Questa prima fase servirà a verificare “il corretto funzionamento del sistema di voto e di scrutinio elettronico”, l’impatto sull’elettorato e i costi. Avverrà in maniera circoscritta in alcuni consolati o ambiti territoriali, in base alle loro “capacità tecnico-organizzative” e non avrà valore legale. La simulazione coinvolgerà un “campione significativo di elettori”, che verrà informato della possibilità di partecipare tramite una campagna comunicativa organizzata dalle istituzioni.

Seconda fase: la sperimentazione

Una volta conclusa la fase di simulazione, qualora non si siano verificate criticità legate alla sicurezza del sistema e relative alla protezione dei dati e della volontà dell’elettorato, si entrerà nella fase di sperimentazione. In questa fase il voto elettronico costituirà una modalità alternativa al voto tradizionale e avrà valore legale. Elettori ed elettrici dovranno quindi scegliere in anticipo come esercitare il proprio diritto di voto, in una data stabilita prima del giorno delle elezioni.

Come partecipare alla simulazione e alla sperimentazione?

Per partecipare a entrambe le fasi, elettori ed elettrici dovranno inviare una comunicazione all’Ufficio elettorale del comune in cui sono iscritti. A seguito delle verifiche delle autorità, l’elettore riceverà una qualifica che attesta il possesso del diritto di voto e, insieme all’identità digitale, consente al cittadino o alla cittadina di votare.



