BEUC denuncia WhatsApp: nuova policy poco chiara

12 July 2021 – 16:17

BEUC ha denunciato WhatsApp perché mette pressione agli utenti, invitandoli ad accettare i nuovi termini del servizio con metodi aggressivi.

