3800 PS4 per una mining farm illegale in Ucraina

12 Luglio 2021 – 16:49

Quando le autorità hanno fatto irruzione in un magazzino di Vinnycja, città da 370.000 abitanti situata geograficamente nell’Ucraina centrale, si sono trovate di fronte una vera e propria mining farm illegale. Era stata allestita all’interno di una struttura precedentemente controllata da JSC Vinnytsiaoblenergo, società attiva nella fornitura di energia, una location di certo non scelta […]

The post 3800 PS4 per una mining farm illegale in Ucraina appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico