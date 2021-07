Richard Branson ha completato il suo primo volo spaziale con Virgin Galactic

Gli astronauti con Richard Branson a bordo di Vss Unity di Virgin Galactic (Youtube – diretta Virgin Galactic)Si è concluso con successo, alle 17.41 ora italiana, il primo volo commerciale suborbitale della Vss Unity, lo spazioplano targato Virgin Galactic, con a bordo un equipaggio completo, guidato dal fondatore della compagnia aerospaziale, l’imprenditore britannico sir Richard Branson. Un test fondamentale per la società, che punta sui viaggi suborbitali e con questa missione, la Unity 22, il ventiduesimo volo di prova per la Vss Unity, ha mandato nello spazio per la prima volta un equipaggio completo, trasmettendo in diretta streaming l’evento.

https://www.youtube.com/watch?v=RTpWYWIfP7Y

L’equipaggio del volo Virgin Galactic (Virgin Galactic)La missione

La missione è partita con novanta minuti di ritardo, rispetto al programma, a causa delle condizioni meteo del mattino, alle 16.30, ora italiana, dallo spazioporto America nella città di Truth or consequences in Nex Mexico. Con Branson, classe 1950, a bordo dello spazioplano sono saliti Beth Moses, astronauta istruttrice capo della compagnia, che ha diretto il test nello spazio e supervisionato che il primo volo avvenisse in modo sicuro ed efficiente rispetto agli obiettivi prefissati; Colin Bennett, ingegnere capo per la parte operativa, al controllo della fase di decollo e della situazione di “galleggiamento” che i viaggiatori hanno sperimentato al culmine del volo, come se fossero sulla Stazione spaziale internazionale (Iss); Sirisha Bandla, vicepresidente per affari di governo e operazioni di ricerca, che ha monitorato un esperimento sulle condizioni dei viaggiatori attraverso una procedura messa a punto dall’Università della Florida. I piloti della missione sono Dave Mackay e Michael Masucci per la Vss Unity e CJ Sturckow e Kelly Latimer per la Vms Eve.

La Vss Unity di Virgin Galactic (Youtube – diretta Virgin Galactic)Lo spazioplano ha raggiunto una velocità supersonica. Quando è arrivato all’altitudine e nel punto previsti dal piano di volo, lo spazioplano Unity si è staccato dalla nave madre Eve per raggiungere i 90 chilometri di altezza e compiere il volo suborbitale. Il velivolo ha tracciato un arco, raggiungendo il punto in cui gli astronauti hanno potuto vivere un’esperienza a zero gravità, galleggiando nella cabina senza casco e contemplando la terra dai finestrini del mezzo. Successivamente Vss Unity ha effettuato la manovra di rientro, atterrando come un aeroplano sulla pista dello spazioporto nel Nuovo Messico.

Sir Richard Branson (Virgin Galactic)La giornata

La partenza è stata presentata dal comico e conduttore statunitense, Stephen Colbert, con i commenti dell’ex astronauta canadese Chris Hadfield, di Veronica McGowan, ingegnere di Virgin Galactic, e della professionista dell’aerospazio e divulgatrice scientifica statunitense Kellie Gerardi. Sul palco anche la musica di Khalid. Dopo l’atterraggio Branson e l’amministratore delegato di Virgin Galactic, Michael Colglazier, hanno annunciato una conferenza stampa. Elon Musk, patron di SpaceX, ha fatto visita in mattinata a Branson prima della partenza e assistito al volo dallo spazioporto.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready. Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Gli astronauti con Richard Branson salgono a bordo di Vss Unity di Virgin Galactic (Youtube – diretta Virgin Galactic)

Excited to be part of history today and to cheer on @richardbranson and our brothers and sisters at @virgingalactic. We are honored to join the community of space pioneers to celebrate this milestone! pic.twitter.com/n5FS2jswT0 — Virgin Orbit (@VirginOrbit) July 11, 2021

Il volo suborbitale

Branson ha vissuto l’esperienza di un astronauta privato a bordo del velivolo, servizio su cui punta la Virgin Galactic, che ha già ricevuto l’autorizzazione della Federal Aviation Administration (Faa) statunitense per il lancio di passeggeri nella fascia suborbitale. La Vss Unity ha raggiunto un’altezza tra gli 80-100 chilometri, senza superare la famosa linea di Kármán, la soglia immaginaria posta a 100 chilometri di altezza oltre la quale per la Fédération Aéronautique Internationale si può dire di essere davvero andati nello spazio.

