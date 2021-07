Kodak: prezzo PAZZO per la fotocamera che scatta e stampa

11 Luglio 2021 – 13:49

La fotocamera istantanea di Kodak è in promozione: lo sconto te la fa acquistare a quasi metà prezzo, che aspetti? Libera la tua creatività.

The post Kodak: prezzo PAZZO per la fotocamera che scatta e stampa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico