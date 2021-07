InfoCert, occhio ai falsi aggiornamenti di Dike

11 Luglio 2021 – 10:50

InfoCert raccomanda agli utenti massima attenzione nei confronti di un tentativo di phishing in corso e relativo al software Dike per la firma digitale.

