Big Tech, approvata la tassa minima del 15%

11 Luglio 2021 – 10:49

Il G20 ha trovato a Venezia, sotto la Presidenza italiana, l’accordo sulla Global Minimun Tax che fissa al 15% la tassa minima per le multinazionali.

