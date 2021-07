La storia del Philosoraptor, il meme del dinosauro filosofo che si fa domande inutili

10 Luglio 2021 – 14:29

La formula semplice da replicare e la flessibilità che caratterizza il meme lo hanno mantenuto sulla cresta dell’onda e riconoscibile per anni, ma in origine era una illustrazione realizzata per la stampa su tessuto. Il suo autore lo ha ideato nel 2008, ma la creazione gli è sfuggita presto di mano diventando uno dei meme più riconosciuti del web.Continua a leggere



La formula semplice da replicare e la flessibilità che caratterizza il meme lo hanno mantenuto sulla cresta dell’onda e riconoscibile per anni, ma in origine era una illustrazione realizzata per la stampa su tessuto. Il suo autore lo ha ideato nel 2008, ma la creazione gli è sfuggita presto di mano diventando uno dei meme più riconosciuti del web.

Continua a leggere La formula semplice da replicare e la flessibilità che caratterizza il meme lo hanno mantenuto sulla cresta dell’onda e riconoscibile per anni, ma in origine era una illustrazione realizzata per la stampa su tessuto. Il suo autore lo ha ideato nel 2008, ma la creazione gli è sfuggita presto di mano diventando uno dei meme più riconosciuti del web.

Fonte: Fanpage Tech