Come seguire la diretta della missione di Richard Branson con Virgin Galactic nello spazio

10 Luglio 2021 – 9:04

Sir Richard Branson (Virgin Galactic)La partenza è fissata per le 15 di domani, 11 luglio, ora italiana. Il primo volo commerciale di Unity, così è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di Virgin Galactic, porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e altri tre passeggeri, di cui uno è il fondatore della compagnia, il magnate Richard Branson. Un lancio che batte di una decina di giorni quello programmato da Jeff Bezos per il 20 luglio con la New Shepard della sua Blue Origin e che vedrà a bordo il fondatore del colosso dell’ecommerce Amazon, il fratello Mark, un passeggero ancora anonimo che ha pagato all’asta il biglietto più di 28 milioni di dollari e l’82enne Wally Funk, pioniera dell’aeronautica statunitense che negli anni ‘60 fu tra le donne del Mercury 13 che dimostrarono di poter soddisfare i criteri stabiliti dalla Nasa per diventare astronauti.

Per seguire la diretta del lancio ci si può collegare al sito di Virgin Galactic, oppure ai profili social della compagnia aerospaziale (qui i link a Twitter, YouTube e Facebook). Secondo quanto pianificato, il veicolo descriverà un arco e per circa 4 minuti i passeggeri “galleggeranno” come gli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) per poi rientrare in atmosfera e atterrare.

Un vero volo nello spazio?

Da Blue Origin sostengono che quello di Branson non sarà un vero e proprio volo nello spazio, perché i veicoli di Virgin Galactic non superano la famosa linea di Kármán, la soglia immaginaria posta a 100 chilometri di altezza oltre la quale per la Fédération Aéronautique Internationale riconosce di essere davvero andati nello spazio. Di contro, Virgin Galactic è più avanti dei concorrenti di Blue Origin anche sotto il profilo autorizzativo. La società ha già ricevuto l’autorizzazione della Federal Aviation Administration (Faa) statunitense per il lancio di passeggeri nella fascia suborbitale, mentre Blue Origin sta ancora attendendo il via libera alla sua attività. Che la corsa al turismo spaziale cominci.

The post Come seguire la diretta della missione di Richard Branson con Virgin Galactic nello spazio appeared first on Wired.

Fonte: Wired