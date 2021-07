Nella pubblicità di PlayStation 5 la console è capovolta: Sony rimuove il tweet

9 Luglio 2021 – 17:29

L’utenza ha fatto notare l’errore a Sony, quindi il tweet è stato rimosso senza alcuna spiegazione. La compagnia non ha dato risposta nemmeno a una richiesta di commento. Eppure non è la prima volta che PlayStation 5 viene configurata in maniera errata quando posizionata in orizzontale. Ecco tutti i dettagli.

Fonte: Fanpage Tech