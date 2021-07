Stellantis, scommessa da 30 miliardi sull’elettrico

8 July 2021 – 16:18

Confermata la realizzazione della Gigafactory in Molise: il gruppo fa all-in sulla produzione di auto elettriche e ibride, definendo nuovi obiettivi.

