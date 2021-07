Stellantis aprirà a Termoli la sua fabbrica di batterie per auto elettriche

8 Luglio 2021 – 18:04

Il logo di Stellantis (media kit)La strategia per i veicoli elettrici e a basse emissioni di Stellantis prevede investimenti per oltre 30 miliardi di euro entro il 2025, e includerà anche la produzione di batterie elettriche attraverso cinque gigafactory tra Europa e Nord America, di cui una sarà a Termoli. È quanto emerso nel corso dell’Ev 2021 Stellantis Day, alla presenza di Carlos Tavares, amministratore delegato che ha rivelato i progetti futuri della compagnia, nata sei mesi fa dalla fusione di Fca e Peugeot, abbracciando l’intera catena del valore dell’elettrificazione.

Tali progetti includono la produzione di componenti fondamentali come software, batterie e piattaforme dei veicoli full electric. Suddivise in quattro tipologie (small, medium, large e frame) queste ultime potranno garantire autonomia da un minimo di 500 a un massimo di 800 chilometri e capacità di ricarica rapida di 32 chilometri al minuto. Ciascuna permetterà la produzione fino a due milioni di unità l’anno, grazie a modelli flessibili e scalabili. Stellantis svilupperà internamente i comandi e il software con aggiornamenti “over the air” per preservare le caratteristiche di ogni brand.

I 14 marchi del gruppo sono tutti impegnati nel fornire soluzioni totalmente elettrificate. Per adempiere a questo obiettivo, la strategia di approvvigionamento delle batterie per i veicoli elettrici è assicurarsi oltre 130 gigawattora (GWh) di capacità entro il 2025 e oltre 260 GWh entro il 2030. L’impianto molisano di Termoli va così a integrare quanto già annunciato per lo stabilimento di Douvrin in Francia e per Kaiserslautern in Germania. In generale, è prevista la produzione di due tipologie di batteria: una ad alta densità energetica e un’altra priva di nichel e cobalto entro il 2024. L’introduzione della tecnologia delle batterie allo stato solido è prevista per il 2026, mentre i veicoli commerciali a idrogeno verranno lanciati entro fine 2021.

Per assicurarsi una fornitura sostenibile di litio, Stellantis ha firmato memorandum d’intesa con due partner attivi nell’estrazione di litio geotermico dalle brine in Nord America e in Europa. L’obiettivo è abbassare i costi delle batterie di oltre il 40% tra 2020 e 2024 e di un ulteriore 20% entro il 2030, anche grazie a diverse ottimizzazioni delle componenti. È previsto inoltre un programma per massimizzare il ciclo di vita delle batterie, attraverso la riparazione, rigenerazione, riutilizzo e riciclo.

A livello economico-finanziario, l’obiettivo è che il mix dei veicoli a basse emissioni arrivi a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti entro il 2030. Il piano punta a mantenere un’efficienza degli investimenti del 30% superiore rispetto alla media del settore, nel rapporto tra spesa totale di ricerca e sviluppo, investimenti a capitale fisso (Capex) e ricavi. Grazie alle sinergie finanziarie (5 miliardi di euro l’anno a regime), la riduzione dei costi delle batterie, l’ottimizzazione dei costi di distribuzione e produzione, i nuovi flussi di ricavi (come servizi connessi e modelli business del software), Stellantis prevede di aumentare la propria redditività e di raggiungere margini di profitto operativo rettificati a due cifre sostenibili intorno al 2026.

