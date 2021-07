Le nuove funzioni in italiano di Apple Pencil

8 Luglio 2021 – 15:44

(Foto: Apple)C’è anche l’italiano nelle lingue supportate introdotte dall’aggiornamento di iPadOs 14 che permette – tra le altre cose – di riconoscere la scrittura a mano per digitalizzarla e copiarla più agevolmente all’interno del sistema operativo dei tablet della mela morsicata. Assieme a francese, tedesco, portoghese e spagnolo, il nostro idioma può così sfruttare tutto il potenziale del pennino capacitivo della mela morsicata.

Come specificato nell’apposita pagina delle novità di iPadOs 14, si potrà dunque scrivere a mano sul touchscreen di uno dei modelli di iPad compatibili con Pencil e il testo diventerà incollabile come un normale input digitale, diventando anche cliccabile e interattivo se per esempio si è digitato un indirizzo web, avviare una chiamata telefonica si è scritto un numero di un nuovo contatto oppure creare direttamente un evento da salvare in calendario. Una marcia in più per la produttività pensata proprio per chi fa largo uso di Apple Pencil non solo per disegnare, ma anche per lavorare.

(Foto: Apple)Fino a oggi queste funzioni smart di copia-incolla della scrittura a mano e di rilevamento testo e dati erano prerogativa soltanto di inglese e cinese, mentre con l’introduzione dei quattro nuovi linguaggi si spazia in una larga fetta del mondo, visto che vengono anche considerate le varianti come per esempio il portoghese brasiliano, lo spagnolo messicano, il francese canadese oppure l’italiano svizzero e così via.

Queste nuove funzioni si aggiungono alla compatibilità aggiunta qualche mese fa con la funzione Scribble ed è ora possibile non solo scrivere in qualsiasi campo di testo su iPadOs, ma le lettere e i numeri vengono rilevati anche se si va oltre i bordi del campo stesso.

Ecco le migliori alternative a Apple Pencil se si stanno cercando pennini capacitivi di alto profilo.

