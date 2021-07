Le migliori fotocamere mirrorless da portarsi in vacanza

8 Luglio 2021 – 15:34

(Foto: Canon)Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Abbiamo scelto cinque tra le migliori mirrorless per l’estate 2021, fotocamere che possono garantire il giusto compromesso tra dimensioni compatte e un’alta resa in foto e in video grazie a sensori sempre più di alta qualità, vasta scelta di lenti per ogni situazione e prezzi spesso molto competitivi.

Fujifilm X-T4

(Foto: Fujifilm)Fujifilm X-T4 è una mirrorless duttile e di grandissime performance in video così come in foto per chi vuole portarsi dietro un dispositivo in grado di comportarsi bene in ogni situazione, anche grazie a una scocca robusta e resistente e a una batteria dalla lunga durata. Il sensore è da 26 megapixel (X-Trans Cmos 4) e si avvale dello stabilizzatore Ibis, c’è anche un display touchscreen da 3 pollici e la possibilità di girare video 4k a 60 fps.

Fujifilm X-T4 si trova ha un costo di 2239,99 euro in kit con lente 18-55 mm, qui le offerte su Amazon. Si può ancora puntare sul modello precedente X-T3 meno prestante, ma anche lei una fotocamera tuttofare di alto livello, qui le promozioni.

Sony A7 III

(Foto: Sony)Best-seller del segmento, la mirrorless Sony A7 III con sensore full frame da 35 mm è compatta e molto potente senza salire verso prezzi vertiginosi. Monta un sensore da 24.2 megapixel, scatta a raffica a 10 fps e supporta una sensibilità iso da 100 a 51200 grazie al prestante processore Bionz X. Una certezza in foto così come in video.

I prezzi di Sony A7 III partono da 2300 euro solo corpo macchina e 2500 euro in kit, qui le promozioni su Amazon.

Canon EOS R5

(Foto: Canon)La muscolosa Eos R5 di Canon (la nostra recensione) è una mirroless full frame ha tutto ciò che serve dalla messa a fuoco automatica a 5940 posizioni molto rapida a un sistema di stabilizzazione solido fino a 8 stop. La risoluzione del sensore è di 45 megapixel, c’è la possibilità di scattare a raffica a 20 fps, spingere i livelli iso fino a 102400 e soprattutto girare video 4k a 120 fps in formato 4:2:2 a 10 bit o raw 8k a 12 bit 24/25/30p.

Canon Eos R5 ha un prezzo solo corpo di 4700 euro, qui le promozioni su Amazon. Più abbordabile e con tanta qualità a bordo la sorella minore Canon Eos R6 che si trova in kit con l’obiettivo 24-105 mm a 3199 euro, qui le offerte su Amazon.

Nikon Z6 II

(Foto: Nikon)Seconda versione della mirrorless accolta più che bene da pubblico e critica, Nikon Z6 II monta un sensore full frame da 24,5 megapixel, può scattare a raffica fino a 14 fotogrammi al secondo, cattura fino a 200 immagini in formato jpeg o 124 in formato raw senza compressione a 12 bit e supporta schede sd uhs-ii e xqd. Rinnovato rispetto al 2018 il processore a bordo con l’introduzione della messa a fuoco sull’occhio (umano o animale) e si sale fino al 4k a 60 fps in video.

Nikon Z6 II si può trovare in kit con il 24-70 mm a poco meno di 3000 euro, qui le offerte su Amazon. Si può risparmiare parecchio con le promozioni sulla versione precedente, ancora assai attuale.

Panasonic Lumix S5

(Foto: Panasonic)Panasonic Lumix S5 è una buona scelta per chi cerca una mirrorless votata soprattutto alla parte video in un corpo compatto e leggero. A bordo un sensore da 24 megapixel con stabilizzatore ottico performante a cinque assi che ritorna molto utile quando si filma 4k 60p in formato 4:2:0 10 bit. C’è un touchscreen orientabile da 3 pollici molto comodo e si può anche scattare a raffica a un livello non esagerato di 7 fps. Panasonic Lumix G5 ha un prezzo di circa 2000 euro in kit con lente 20-60 mm e si può trovare in offerta su Amazon.



The post Le migliori fotocamere mirrorless da portarsi in vacanza appeared first on Wired.

Fonte: Wired