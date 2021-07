Hard disk esterno 250GB a 23€: OCCASIONE a tempo

8 Luglio 2021 – 19:49

Questo hard disk esterno da 250GB lo porti a casa a prezzo eccezionale da Amazon: 23€ circa per un prodotto di qualità con spedizioni rapide e gratis.

The post Hard disk esterno 250GB a 23€: OCCASIONE a tempo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico