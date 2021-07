Europa: AMLA, un’agenzia per vigilare sulle crypto

8 Luglio 2021 – 16:49

A Bruxelles si valuta la costituzione di un’agenzia il cui compito sarà quello di controllare che le crypto non siano impiegate per finalità illecite.

