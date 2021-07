YouTube: l’algoritmo consiglia video inguardabili

7 July 2021 – 16:35

Uno studio effettuato da Mozilla con l’aiuto di oltre 37.000 volontari svela che l’algoritmo dei suggerimenti su YouTube non funziona correttamente.

The post YouTube: l’algoritmo consiglia video inguardabili appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico