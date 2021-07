Velocità 5G in Italia: Napoli al primo posto

7 Luglio 2021 – 19:50

In base ai dati Ookla, la maggiore velocità media in download per le reti 5G è stata registrata a Napoli, ma l’Italia è superata dai paesi confinanti.

