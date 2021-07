NFT: il business è letteralmente esploso nel 2021

7 Luglio 2021 – 10:49

Un giro d’affari quantificato in 2,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2021: un anno prima si attestava a poco più di 13 milioni.

