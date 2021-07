Lo smartphone Xiaomi con tutti i bordi curvi

7 July 2021 – 17:43

(Foto: LetsGoDigital / Zhao Ming)Ancora un suggestivo concept a opera di Xiaomi è stato svelato nell’immenso database di brevetti del Cnipa – China National Intellectual Property Administration – e questa volta si concentra su una particolare tecnologia costruttiva 3D del display i cui lati superano ampiamente i bordi con un effetto quasi liquido.

Non ha ancora un nome questo concept di smartphone firmato da Zhao Ming e scoperto da LetsGoDigital, che viene indicato solamente come “Model B” e descritto come dotato di schermo quad-curved ossia curvo su tutti e quattro i lati. I progettisti non solo hanno eliminato le cornici, ma si sono spinti oltre lasciando soltanto il sottile strato della scocca posteriore. Una scelta scenografica, che però impone alcune inevitabili conseguenze.

La prima è che questo smartphone concettuale sia totalmente wireless ossia senza ingressi né jack con la ricarica della batteria che dovrebbe basarsi soltanto sull’induzione, il collegamento a cuffie o altri accessori via bluetooth o wifi e soprattutto la connessione alla rete cellulare tramite eSim. Tecnologie e soluzioni già esistenti, che però non sono mai state adottate tutte assieme su un unico modello. Da tempo si vocifera che Apple sia intenzionata a presentare un iPhone wireless senza porte, Xiaomi potrebbe anticiparla sui tempi.

(Foto: LetsGoDigital)La seconda è che il display dovrà risultare molto resistente a urti e graffi visto che i bordi degli smartphone sono tra le parti più sollecitate durante l’uso quotidiano. Immaginare di inserire questo modello in una custodia è un controsenso, perché da un lato si perderebbe la sua caratteristica estetica unica e dall’altra si coprirebbero i lati da eventuali funzioni software più che probabili come notifiche estese, tasti virtuali, widget e altre amenità rese possibili da questo speciale design.

Dopo l’annuncio dell’estremo Xiaomi Mi Mix Alpha, avevamo già visto numerosi concept di Xiaomi molto particolari: così come per i precedenti prototipi, vale la regola che un brevetto depositato non significa un prodotto sicuro in arrivo. Di certo, però, questa soluzione potrebbe risultare molto affascinante e interessante.

