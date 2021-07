El Rey, dedicata a re Juan Carlos, è la risposta spagnola a The Crown

7 July 2021 – 17:23

(Foto: Wikipedia)La notizia è stata data in esclusiva da El País e poi da Variety: la casa di produzione spagnola The Mediapro Studio sta lavorando a una serie che vuole essere la risposta iberica a The Crown. Racconterà, infatti, di re Juan Carlos, il monarca che ha guidato il paese dal 1975, anno in cui è finita la dittatura di Francisco Franco, fino al 2014, quando ha abdicato in mezzo alle polemiche in favore del figlio Felipe VI. Il progetto è nato in collaborazione con Javier Olivares, già creatore della produzione storico-fantascientifica El ministerio del tiempo, un enorme successo in Spagna, e di quella biografica Isabel sulla mitica regina Isabella di Castiglia.

Olivares, insomma, è considerato un esperto quando si tratta di mettere in scena in modo accurato e accattivante i fatti della storia iberica. Ha sviluppato, quindi, una serie che al momento si articola in almeno tre stagioni e si intitola El Rey. Proprio come nella controparte britannica, gli episodi raccontano il percorso biografico del sovrano intrecciando vicende pubbliche e private con il destino di un’intera nazione, attraversata nei decenni da grandi crisi e altrettanti cambiamenti. Lo stesso Juan Carlos è stato un re amatissimo e fortunato nel primo periodo del suo regno, complice le spinte verso la democratizzazione che ha favorito dopo la fine della dittatura; negli ultimi anni, invece, è stato al centro di accuse e polemiche legate a loschi affari in Medio Oriente, che l’hanno spinto all’abdicazione e a vivere sostanzialmente in autoesilio negli Emirati Arabi.

El Rey, basata in parte anche sulla biografia You, El Rey scritta dalla giornalista Pilar Eyre nel 2020, vuole dunque raccontare in modo realistico la parabola personale di Juan Carlos, allontanandosi da alcuni toni farseschi presenti – secondo lui presenti – in The Crown e assecondando la naturale comicità del personaggio. Per ora non ci sono televisioni o piattaforme di streaming ufficialmente associate al progetto, ma non c’è da dubitare che gli interessati si faranno presto avanti.

The post El Rey, dedicata a re Juan Carlos, è la risposta spagnola a The Crown appeared first on Wired.

Fonte: Wired