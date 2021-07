Da Airbnb a Nexi, le offerte di lavoro nel digitale a luglio

7 Luglio 2021 – 9:04

Foto: Thiago Prudencio/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Il blocco dei licenziamenti introdotto per la prima volta con il decreto Cura Italia (numero 18 del 2020) è stato superato con un avviso comune che raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, prima di procedere ai licenziamenti: è l’accordo sottoscritto tra governo e parti sociali a fine giugno. Questo si è tradotto in un emendamento al decreto Sostegni bis (numero 99 del 2021).

La proroga del divieto di licenziamento per motivi economici resta nei settori più in sofferenza, come il tessile, abbigliamento e pelletteria, che potranno fruire di altre 17 settimane di cig per Covid-19 senza contributi addizionali, nel periodo 1 luglio – 31 ottobre. Nei settori produttivi in cui si è superato il divieto, le aziende che non possano più fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria possano usare quella in deroga senza contributo addizionale per 13 settimane, fino al 31 dicembre e, qualora se ne avvalgano, con il divieto di licenziare. Ecco alcune posizioni aperte in ambiti digitale, raccolte da Wired Jobs per il mese di luglio.

AirBnb

Creare contenuti innovativi e misurabili usando strategie digitali per portare avanti gli obiettivi di Airbnb: un policy media strategist entrerà nel team dedicato alla sensibilizzazione e alla politica dei media per diffondere i vantaggi dell’home sharing in tutto il mondo.

La posizione di lavoro è aperta a Milano e consiste, oltre alla produzione di una narrativa coinvolgente sui digital media, anche la gestione del budget e amministrazione del progetto, declinando a livello locale campagne orientate da sondaggi e raccolte dati, in coordinamento con il team di campagna globale. Richiesti almeno tre anni di esperienza nella creazione di contenuti, una varietà di competenze digitali pronte all’uso, esperienza nel creare contenuti nella suite Adobe Creative. Airbnb sta cercando anche un senior connectivity partner lead, per l’area Europa, Medio Oriente e Africa, in varie località europee, fra cui anche Milano.

Aruba

Società di servizi It, data center, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini, Aruba cerca fra le varie posizioni segnalate sul proprio sito un addetto ufficio gare junior (Ponte San Pietro o Arezzo), che dovrà occuparsi di preparare i documenti necessari alla partecipazione a procedure pubbliche e per il perfezionamento dei contratti a seguito aggiudicazione gara. Richiesta esperienza di almeno due anni, laurea in discipline giuridiche.

Un security analist (in una sede tra Firenze, Milano, Ponte San Pietro, Arezzo, Bologna, Pisa o Roma), per definire i requisiti di sicurezza dei progetti aziendali e iniziative di business, valutare le soluzioni tecniche insieme al reparto architetture software e ingegneria di sistemi, valutare i rischi, definire le contromisure, effettuare la redazione delle linee guida.

Un tecnico sistemista Junior (Arezzo), per il team operazioni tecniche nel reparto data center. La risorsa si occuperà di assistenza e gestione di primo livello di tutti i sistemi presenti nel datacenter, principalmente basati su sistemi operativi Microsoft Windows Server, Linux e VMWare, con il compito di gestire e risolvere problematiche di installazione e manutenzione dei sistemi server.

Un product owner sviluppo software, per gestire progetti It, coordinando le attività dei team di sviluppo e dei fornitori esterni. Il andidato dovrà analizzare criticità e possibili soluzioni relative a progetti e attività aziendali, redigere l’analisi tecnica, modellazione e interrogazione avanzata dei dati, gestire il backlog, pianificare e monitorare le attività di sviluppo. Sede di lavoro in Toscana.

Bper Banca

Uno specialista comunicazione nell’internet banking, con esperienza di almeno 2-3 anni in società finanziarie o assicurative in ambito canali digitali (internet e mobile): è questo il profilo ricercato da Bper Banca per la sua sede di Modena. La figura, livello di anzianità medio-alto, dovrà realizzare materiali informativi, educativi e commerciali, gestire il lancio di funzionalità nuove o evolutive, piani di diffusione della conoscenza dei servizi digitali, creare corsi e workshop per la rete vendita e strutture di assistenza per favorire l’adozione del digitale e predisporre una corretta gestione dei contenuti inerenti i servizi digitali. Serviranno inoltre capacità di Ux copywriting, monitoraggio della crescita utenze di internet banking e capacità di organizzare la comunicazione interna.

Chili

La piattaforma di streaming e tech media company Chili è alla ricerca di un big data software engineer, con cinque anni di esperienza nello sviluppo di architetture software complesse in ambiente web, programmazione in Java, Kotlin o Phython, conoscenza di Api Rest, fondamentali di rete e protocollo Http, architetture big data (Apache Flink) e database Sql e NoSql.

Un Android engineer, che collaborerà con i proprietari di prodotto, Ux designer e software engineer, per progettazioni iterative volte alla consegna di versioni minime fattibili di prodotto, monitoraggio del funzionamento di app e strumenti correlati, costruire sistemi front-end e astrazioni efficienti e riutilizzabili. Richiesti tre anni di esperienza.

Un DevOps engineer per aiutare il team a creare e distribuire la piattaforma video, con l’incarico di progettare, implementare, testare e migliorare le installazioni basate sul cloud. La figura dovrà costruire e gestire infrastrutture e reti su cloud pubblico, in ambienti di sviluppo e produzione, monitorando le performance.

Un frontend engineer, responsabile per la progettazione e l’applicazione di continui miglioramenti per il sito web chili.com e le applicazioni Smart Tv, entrambe costruite su ReactJS. La figura dovrà avere almeno cinque anni di esperienza con Javascript, Css o Html5, ottima conoscenza di ReactJS, Redux, ES6, sviluppo di contenuti responsive per il mobile, integrazione di Api Restful.

Nexi

La compagnia di servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, cerca un senior mobile architect per progettare e sviluppare soluzioni mobile per piattaforme Android e iOS, coordinando l’intero mobile team nelle attività di analisi e sviluppo. Il candidato ideale in questa posizione è un ingegnere informatico con esperienza di almeno cinque anni nello sviluppo di applicazioni mobile in contesti di impresa. Inoltre, Nexi ha bisogno di un It project manager, che dovrà occuparsi di progettazione, sviluppo e successiva gestione di tutte le soluzioni software customer build, garantendo il miglior rapporto costi/benefici. Entrambe le posizioni sono a Milano.

Open Fiber

Impegnata a cablare il Paese con un’infrastruttura di rete a banda ultralarga, Open Fiber è alla ricerca di field manager su tutto il territorio per presidiare i piani di sviluppo della rete in fibra ottica nei cantieri dei comuni assegnati, monitorandone lo stato di avanzamento e gestendo le relazioni con gli enti locali. La figura dovrà occuparsi della supervisione dei lavori effettuati dalle imprese applatatrici, assicurando il rispetto di costi, tempi, standard di qualità, monitorando i principali indicatori di performance. Il candidato dovrà avere esperienza simile di almeno quattro anni in ambito telecomunicazioni, conoscenze tecniche in materia reti Ftth, laureati o diplomati in discipline tecniche.

Per le attività di creazione e consegna reti, la compagnia ricerca candidati al supporto operativo, su tutto il territorio nazionale, rivolto alle attività di costruzione della rete fissa attiva e configurazione backbone nazionale, controllo documentazione tecnica, archiviazione e monitoraggio attività in campo. Richiesta laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni o Economia gestionale, con esperienza di almeno tre anni su attività di progettazione e realizzazione reti Tlc in fibra ottica.

Fastweb

Nuovi percorsi gratuiti per la formazione e il perfezionamento di network security architect e cyber analyst: li organizza Fastweb Digital Academy per formare due tra le professionalità più ricercate nell’ambito della sicurezza informatica. Il network security architect progetta, configura e collauda i sistemi di sicurezza nella rete It di un’organizzazione. Il corso dedicato di 160 ore inizierà il 4 ottobre, per sei settimane di didattica integrata, esercitazioni guidate e studio individuale. Il secondo percorso inizierà al termine del primo e sarà dedicato alla formazione del cyber analyst, figura che si occupa di prevenire, rilevare e gestire le minacce informatiche per proteggere computer, dati, reti e programmi di una organizzazione.

Le iscrizioni sono già aperte, caricando la propria candidatura sul sito. Sono previsti prerequisiti tecnici minimi di anmissione che, a seguito della candidatura verranno valutati tramite un test d’ingresso in lingua inglese. Al superamento seguirà un colloquio motivazionale. Alla fine di ciascun corso gli studenti otterranno un certificato e potranno essere selezionati per proseguire la formazione “on-the-job” presso un’azienda del network di Fastweb. La Digital Academy è la scuola per le nuove competenze digitali creata da Fastweb e Fondazione Cariplo.

