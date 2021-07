Twitter introdurrà le reazioni ai tweet sul modello di Facebook

6 Luglio 2021 – 21:04

(foto: Unsplash)Mettere mi piace o retwittare un tweet che abbiamo apprezzato diventerà presto una cosa del passato. Tra le tante nuove funzionalità che l’app di microblogging sta sviluppando, o ha già annunciato, in questi mesi, da fine maggio si sapeva che era al lavoro per aggiungere delle reazioni ai tweet, sul modello di Facebook. A quel tempo, erano pronte solo le reazioni “Hmm” e “Haha”. Ora sappiamo quali sono le emoji che potremo usare per rispondere a un tweet.

Le nuove reazioni su Twitter consentiranno una risposta più specifica a un tweet. Gli utenti potranno scegliere tra un totale di cinque opzioni, tra cui l’emoji dubbiosa, quella triste, la faccina che ride, il battito di mani e il solito mi piace. A svelarlo è stato sullo stesso social lo sviluppatore Nima Owji, tra i primi a scoprire le nuove opzioni introdotte dall’app.

Sembra che l’utente dovrà premere più a lungo sul “mi piace” perché appaiano anche le altre opzioni. Non è ancora chiaro quando l’azienda rilascerà questa funzionalità, anche se appare abbastanza pronta per essere diffusa.



.@Twitter reactions feature is almost complete! Let’s have a look at the final emojis!

Don’t forget to follow me! Also like, and retweet this tweet! pic.twitter.com/ZLSzjlW4Ec

— Nima Owji (@nima_owji) July 4, 2021

Owji è stato anche in grado di scoprire che Twitter sta lavorando agli anelli per l’icona di Fleet e Twitter Spaces per l’app web. Attualmente, se qualcuno aggiunge un fleet, gli utenti web non sono in grado di accorgersene, ma questa cosa è destinata presto a cambiare.

Ultimo ma non meno importante, l’azienda migliorerà la ricerca dei messaggi diretti , dividendo i gruppi e le persone quando un utente cerca un messaggio. Owji è in grado di trovare queste funzionalità su cui Twitter sta lavorando con il reverse engineering.

Quest’anno, Twitter ha introdotto funzionalità su funzionalità per la sua community con Spaces, Tip Jar, Twitter Blue, Super Follow e un programma di verifica rinnovato. La società sta puntando a far diventare Twitter una piattaforma adatta a far guadagnare denaro ai creatori.

È difficile che una piattaforma social introduca una novità apprezzata senza che qualcuno, o più di qualcuno, non la copi. È successo, in grande, con Clubhouse che ha ispirato gli Spazi di Twitter e le Stanze audio di Facebook. Le reazioni ai post del social di Mark Zuckerberg introdotte anche dalla piattaforma di Jack Dorsey sono solo l’esempio più recente. Sembra che non sarà nemmeno l’ultimo: Facebook starebbe infatti pensando di “rubare” al rivale i caratteristici “thread”.

