Pokémon Go compie 5 anni e fa impazzire anche gli over 60

6 Luglio 2021 – 12:04

(Foto: Pokemon)Pokémon Go celebra i suoi primi, gloriosi, cinque anni di vita con un evento speciale che rende omaggio a uno dei videogiochi più popolari di sempre. Dal boom incredibile del debutto del 2016 a oggi, la creatura di Niantic ha saputo resistere grazie a costanti aggiornamenti, pescando dall’immenso database dei mostriciattoli di Nintendo e sfruttando appieno le potenzialità della realtà aumentata. È curioso scoprire come in Giappone i giocatori più assidui siano tutti piuttosto maturi, nella fascia over 60.

Nel 2016, Pokémon Go era diventato un fenomeno globale, frantumando ogni record di download e mostrando come il mondo virtuale poteva benissimo miscelarsi con quello reale grazie alla realtà aumentata e alla geolocalizzazione in cui si diventava l’avatar del gioco, muovendosi per strade, piazze fino ai luoghi impervi. Niantic ha mantenuta alta l’interazione con tante novità come il Pokémon compagno, le ricerche speciali con premi esclusivi, la possibilità di scattare foto, ma anche di combattere il Team Rocket come nella serie animata fino alle Mega Evoluzioni e a nuove dinamiche.

Con la pandemia del Covid-19, sembrava fosse arrivata la parola fine a un gioco basato sullo stare all’aria aperta e all’incontrare fisicamente altri allenatori. E invece Pokémon Go si è adattato pensando alla sicurezza. Per i cinque anni, saranno diffusi contenuti speciali come i Pikachu volanti con cinque palloni gonfiabili e la possibilità di catturare Darumaka (anche shiny). L’appuntamento è da oggi 6 luglio ore 10 al 15 luglio alle 20.

Chi non vedrà l’ora di partire alla ricerca dei nuovi mostriciattoli è di sicuro Shigeru Miyamoto, il creatore di Mario che è un giocatore assiduo di Pokémon Go, come raccontato in una recente sessione di domande e risposte dopo un incontro ufficiale Nintendo. A 68 anni, il game designer nipponico si diverte con la moglie e con alcuni vicini di casa a combattere, catturare e allenare Pokémon praticamente ogni giorno.

“Di solito gioco a titoli che ho creato […], ma di recente sono letteralmente assorbito da Pokemon Go; è un sogno diventato realtà poterci giocare con la mia famiglia intera. Credo che la media dei giocatori giapponesi sia probabilmente over 60“, ha dichiarato Miyamoto, confermando quanto si poteva apprezzare da tempo, con sempre più appassionati maturi e allenatori formidabili tutt’altro che ragazzini.



Un po’ come il celeberrimo nonno che a Taiwan gira con una bici su cui ha montato ben 64 smartphone a formare una sorta di coda di pavone per catturarli davvero tutti.

