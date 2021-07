Lo stabilizzatore per smartphone più piccolo al mondo

6 July 2021 – 11:09

Se non bastasse la capacità di facilitare scatti e registrazione di clip, PowerVision S1 offre di più e diventa trino, aggiungendo l’anima da powerbank e la tecnologia tracking AI che mantiene l’inquadratura sul soggetto interessato, con quest’ultima opzione interessante per chi produce contenuti da condividere sui social. Utili ma restano funzionalità aggiuntive perché si tratta del gimbal per smartphone più compatto mai visto, che pesa 298 grammi e integra uno stabilizzatore a 3 assi dotato di un supporto universale nella parte superiore, che permette di agganciare qualsiasi tipo di telefono in verticale o in orizzontale.

Da usare anche come asta per selfie, oppure con il treppiede integrato o ancora tramite riconoscimento dei gesti, il dispositivo si può utilizzare, in caso di necessità, pure per ricaricare lo smartphone a 10W (ha un’autonomia di 15 ore in condizioni ideali e gliene servono 2 per ricaricarsi) e conta su una custodia che lo protegge dagli urti e su un cavalletto per agevolarne l’uso. Chi vuole provarlo, può prenotare PowerVision S1 qui al prezzo di circa 170 euro, con consegna a domicilio prevista nel giro delle prossime 4-8 settimane.

