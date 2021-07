Le prime anticipazioni su Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad

Dopo il tentativo poco riuscito del 2017, Warner Bros e Dc Comics hanno deciso di dare una seconda chance a The Suicide Squad, affidando quello che è un mix fra un sequel e un reboot alla folle mente di James Gunn, già regista e sceneggiatore dietro ai successi Marvel dei Guardiani della galassia. Il progetto è ambizioso e piuttosto rischioso, ma la fiducia è molto alta tanto che, oltre al film Missione Suicida che uscirà il 5 agosto, è già stata messa in cantiere la miniserie spin-off di otto episodi Peacemaker. Il titolo è quello del personaggio interpretato nella pellicola di Gunn da John Cena, un diplomatico dai sentimenti pacifisti che è talmente determinato a raggiungere i suoi obiettivi da ricorrere ad armi speciali.

Interamente scritta da Gunn, la produzione si concentrerà dunque totalmente su questo personaggio piuttosto spregevole: “Peacemaker è un pezzo di m*rda. Non è un buon uomo e indossa il costumo più assurdo che abbiate mai visto”, ha detto lo stesso regista alla rivista americana Empire, che in queste ore ha pubblicato anche le prime immagini esclusive della miniserie: “Ha un ideale molto preciso: non importa quanti uomini, donne e bambini bisogna uccidere per ottenere la pace. Un completo controsenso, ma che ha anche il suo senso”. Il tutto è nato proprio da questo paradosso, insito nell’interpretazione di Cena: “Lo si può vedere nella performance di John che, è evidente, non si sente fino in fondo a suo agio in questi panni. È qualcosa che penso sia stato il seme degli otto episodi”.

Gunn ha detto poi che lavorare sul personaggio gli ha permesso di confrontarsi con “quella parte della popolazione che è quantomeno problematica”. Lo stesso pensa Cena, che però vede una possibilità di comprensione ulteriore: “Questo è un tipo caciarone, odioso, spaccone e un completo idiota. Ovviamente fa schifo. Ma perché? A che punto è diventato un idiota e che osa significa tutto ciò? C’è parecchio di cui indagare”. Peacemaker, dunque, si prospetta non solo come l’ennesima espansione antieroica, ma come un intrigante approfondimento psicologico. La serie debutterà negli Stati Uniti su Hbo Max nel corso del 2022, però prima ancora – ovviamente – avremo modo di vedere il personaggio in azione in The Suicide Squad: Missione Suicida. Che effetto farà sugli spettatori?

