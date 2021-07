Italia-Spagna: segui la semifinale in streaming

6 Luglio 2021 – 19:49

Scopri come seguire la nazionale di Roberto Mancini in diretta streaming per la semifinale degli Europei contro la Spagna: attenzione però a un dettaglio.

The post Italia-Spagna: segui la semifinale in streaming appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico