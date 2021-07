Ora su WhatsApp puoi ignorare per sempre le conversazioni senza farti scoprire

5 July 2021 – 8:21

Battezzata inizialmente modalità vacanza, la novità era in lavorazione da più di un anno e permetterà di archiviare conversazioni e gruppi nascondendoli dalla lista principale delle chat. Gli elementi silenziati in questo modo non potranno tornare a reclamare attenzione neanche quando qualcuno scrive al loro interno.



Fonte: Fanpage Tech